Ворог завдав авіаракетного удару по спальних районах та приватному сектору Краматорська

Ввечері 24 травня російські окупанти декілька разів завдали ракетних ударів по Україні. Постраждав від цього і Краматорськ.

Повітряна тривога в Краматорську ввечері 24 травня розпочала о 22:15. Вже о 22:53 було оголошено відбій повітряної тривоги.

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Вранці 25 травня міський голова Краматорська Олександр Гончаренко опублікував результати ракетних ударів, які ворог завдав по місту.

"Тривожна ніч у Краматорську. Авіаракетний удар по спальних районах та приватному сектору", – підписав фото Олександр Гончаренко.

На опублікованих фотографіях як руйнування приватних будинків, так і пошкоджені багатоповерхівки. В якому саме це районі міста сталося, міський голова краматорська вирішив не уточняти.



Зруйнований будинок в Краматорську після обстрілу окупантів / Фото Олександра Гончаренка

За даними Олександра Гончаренка, на щастя, обійшлося без жертв.

В ніч на 25 травня російські окупанти завдали. Відомо про обстріли Запоріжжя, Кривого Рогу Покровська , Краматорська, Краснопілля та Миколаєва. Частину ворожих ракет вдалося збити завдяки зусиллям бійців протиповітряної оборони.

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Міський голова Краматорська також нагадав, що небезпека в місті через дії російських окупаційних військ залишається високою.

"Друзі, я розумію, як тяжко вам поза рідним містом. Але ворог все ближче. Небезпека не десь там, а у нас – поряд! Ще зарано повертатись, як би важко вам не було", – наголосив Олександр Гончаренко.

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