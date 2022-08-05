Ворог завдав ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в районі Миколаївки на Одещині

росія не припиняє обстрілів українським мирних міст та сіл. Черговий удар був на Одещині.

Про це повідомили у зведенні Генштабу на ранок 5 серпня. Загалом ворог атакував ракетами міста на Півдні.

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Удар по Миколаївці

Наші військові повідомили, що російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в районі населеного пункту Миколаївка Одеської області.

За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на тому, щоб не допустити просування наших військ. Також росіяни ведуть розвідку БпЛА з високою інтенсивністю.

Були ворожі обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай.

Південь був під вогнем вночі

російські війська в ніч на 5 серпня обстріляли Запорізьку область. Загалом по регіону випустили одразу кілька ракет. Кілька ракет прилетіло біля обласного центру. За попередньою інформацією, жертв немає.

Також окупанти вдарили по Миколаєву, Нікополю та Харківщині. Масштабна повітряна тривога розпочалася в Україні близько 01:45 у ніч проти 5 серпня. Небезпека була для всієї України.

Та наші ЗСУ не дають окупантам спокійно жити на Півдні й нищать ворога як тільки можуть. Щоправда, наші воїни б'ють по воєнних цілях, а не по цивільних, як росіяни. Так, ЗСУ на Півдні за добу знищили 4 зенітно-ракетні системи С-300 та 3 склади боєприпасів ворога. Окрім того, вдалося ліквідувати 39 окупантів.

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