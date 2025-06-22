Росіяни атакували полігон з українськими військовослужбовцями

22 червня окупанти завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. Там проводилися заняття з військовослужбовцями.

Трагічну новину повідомили у Сухопутних військах, передає 24 Канал.

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Які наслідки удару Росії по полігону

Зазначається, що завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу.

Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах,

– йдеться у повідомленні ЗСУ.

Для детального з'ясування всіх обставин події у Командуванні Сухопутних військ створено спеціальну комісію. На місці події також працюють правоохоронні органи.

Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором.

Нагадаємо, що за останній час Росія неодноразово атакувала навчальні полігони в Україні. Так, окупанти вдарили по 239-ому полігону, де навчання проходили мобілізовані українці. Внаслідок ворожого удару загинули 12 людей і 60 постраждали. Через цей інцидент Михайло Драпатий подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ. Замість нього згодом було призначено Геннадія Шаповалова.

4 червня загарбники атакували балістикою навчальний полігон на Полтавщині. У лікарні померли двоє поранених.

1 березня окупанти вдарили по навчальному полігону "Новомосковський" на Дніпропетровщині. Десятки військових загинули та отримали поранення.

Військовий з позивним Гуцул, якому вдалося вціліти, розповів, що на полігоні були військовослужбовці, які повернулися з СЗЧ та офіцери: усі вони входили до 168 резервного батальйону ЗСУ.

Він повідомив, що удар було завдано під час шикування воїнів. Тренування не зупинили навіть після оголошення повітряної тривоги. Окремо військовий зазначив, що біля полігону не було укриття.

Було відкрите кримінальне провадження відкрито за статтею Кримінального кодексу України про недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.

Внаслідок удару 20 травня під час проведення занять на стрільбищі військової частини в Сумській області загинуло 6 військовослужбовців, також є поранені.