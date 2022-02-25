Ворог завдав точкові удари по аеродрому в Миргороді

25 лютого 2022 , 21:07
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Джерело:

фейсбук Миргородської Міської Ради

Ворог завдав точкові удари по аеродрому в Миргороді. На щастя, жертв немає.

Інформацію оприлюднила пресслужба Миргородської міської ради. Повідомлення опублікували близько 20:40.

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Щойно завдано точкові удари по нашому аеродрому, жертв немає. Зберігаємо спокій, без паніки,
– заявили у міськраді.

У четвер, 24 лютого, у Миргороді вибухнули 2 ракети.

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Автор: Мар'яна Бекало