Ворог завдав точкові удари по аеродрому в Миргороді
25 лютого 2022 , 21:07Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Миргородської Міської Ради
Ворог завдав точкові удари по аеродрому в Миргороді. На щастя, жертв немає.
Інформацію оприлюднила пресслужба Миргородської міської ради. Повідомлення опублікували близько 20:40.
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Щойно завдано точкові удари по нашому аеродрому, жертв немає. Зберігаємо спокій, без паніки,
– заявили у міськраді.
У четвер, 24 лютого, у Миргороді вибухнули 2 ракети.
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