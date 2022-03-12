Ворог зазнав втрат за трьома напрямками та проводить перегрупування для наступу, – Генштаб ЗСУ

12 березня 2022 , 13:11
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські захисники сімнадцяту добу героїчно протистоять російським загарбникам. Ворог продовжує наступальну операцію на українські міста, але зазнає втрат.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що не досягнувши поставлених цілей, окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

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Ворог зазнав втрат на трьох напрямках:

  • Поліському,
  • Сіверському,
  • Південнобузькому.

На цих напрямках ЗСУ зупинили окупантів та не дали здійснити наступ.

Після значних втрат ворог почав перегрупування військ, відновлює боєздатність підрозділів, поповнює запаси,
– наголосили в Генштабі.

До слова, Збройні Сили України збили ще один російський бомбардувальник Су-34. Інформацію про це підтвердили й мешканці населених пунктів, які бачили падіння літака. Тож, російська авіація теж зазнає втрат.

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Автор: Марія Бондар