Ворог масовано вдарив по Буковині: що було основною ціллю та які наслідки

Уночі росіяни здійснили масовану атаку на Чернівецьку область. Влада розповіла, куди вдарив противник.

Окупанти запустили по регіону 11 БпЛА та 4 крилаті ракети типу "Калібр".

"Основною ціллю атаки стали об’єкти енергетичної інфраструктури у Дністровському районі. На місцях уражень працюють усі відповідні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Станом на цей момент ситуація в області повністю контрольована. Усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі", – йдеться у повідомленні Чернівецької ОВА Роман Осипенко.