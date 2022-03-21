Ворог зменшив використання пілотованої авіації, частіше запускає безпілотники

Окупанти зменшив кількість пілотованої авіації для використання. Вони частіше почали запускати безпілотники.

Суттєвих змін за ніч 21 березня не було. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Для того, аби оцінити руйнування через внаслідок свого авіаудару, ворожі війська використовують безпілотники.

Фіксується зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації. З метою оцінки ефективності результатів завданих ракетно-бомбових ударів противник використовував оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати,

– мовиться в повідомленні.

Відомо, що за добу 20 березня ЗСУ збили 7 одиниць ворожої авіації.

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