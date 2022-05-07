Ворог знову показав свою цинічність, – Братчук про ракетний обстріл Одеси

Росіяни 7 травня двічі за добу вдарили ракетами по Одеській області. Звуки вибухів було чути вранці, а також по обіді.

Обстріли в ефірі телемарафону прокоментував речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує 24 канал. Він попросив одеситів не знімати й не викладати в мережу фото й відео вибухів.

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За його словами, кілька ракет прилетіло в Одесу.

Ворог знову показав свою цинічність і підлість,

– зазначив Братчук.

Деталі поки уточнюють. Обіцяють розповісти згодом.

Удари по Одещині

Зранку в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Близько 11:40 люди почули звуки вибухів. Повідомляли про ймовірні ракетні удари, які згодом підтвердились.

Так, росіяни вдарили по Одещині 4 крилатими ракетами зі стратегічної авіації. Про руйнування, жертв чи постраждалих поки не повідомляють.

Близько 13:40 сирени почали лунати майже в кожній області України. В Одеській, зокрема. Містяни знову почули вибухи, а потім здійнявся густий чорний дим. Телеграм-канали пишуть, що також працюють засоби ППО та винищувальна авіація. Людей просять не виходити з укриттів.

Додамо, про звуки вибухів повідомляють і в Хмельницькій області, у Сумах та Миколаєві.

Не ігноруйте повітряні тривоги

Влада закликає українців 8 – 9 травня не ігнорувати сигнали повітряних тривог. Якщо чуєте сирену, негайно спускайтесь в укриття та залишайтесь там до відбою. Річ у тім, що Росія може готувати провокації через "сакральність" цієї дати, та активно обстрілювати регіони. Крім того, в жодному разі не слід йти до місць скупчення людей, наприклад, пам'ятників чи монументів.

Загроза ракетних ударів є і на Одещині. В області ввели довгу комендантську годину на вихідні. Вона триватиме з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня. У цей час людям виходити на вулиці не можна. Просять не порушувати правила, адже їх запроваджують лише для безпеки.

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