Ворог знову запустив БпЛА: на Київщині працює ППО
На Київщині зафіксовано рух БПЛА. У області працює ППО.
Жителів регіону просять не нехтувати правилами безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Дивіться також Пожежа на даху 25-поверхівки у Броварах: у ДСНС показали кадри ліквідації
Яка ситуація на Київщині
У Київській ОВА просять не фотографувати та не знімати роботу сил ППО ЗСУ.
О 13:41 Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА біля Василькова, курс – західний.
Зверніть увагу! 24 Канал закликає дотримуватися правил безпеки та проходити в укриття після сигналу повітряної тривоги. Не фільмуйте та не поширюйте інформацію про роботу сил ППО, їх розташування.
Нагадаємо, з 9 ранку 21 грудня росіяни знову атакували Україну "Шахедами" та дронами інших типів. Загалом запустили 103 БпЛА, а також балістичну ракету "Іскандер-М". Запускали з таких напрямків: Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.
Черговий повітряний напад агресора відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України. Українським захисникам вдалося збити 52 дрони, ще 44 локаційно втрачено.