Бійці ЗСУ та Нацгвардії знищили групу окупантів під Слов'янськом

Кожного дня втрати російських окупантів невпинно зростають. Чергову групу загарбників нашим героям вдалося ліквідувати поблизу Слов'янська.

російські окупанти попри шалені втрати продовжують наступальні дії та спроби посунути свої позиції. Завдяки майстерності та мужності наших героїв особливими успіхами ворог може похизуватися лише ліквідацією своїх солдатів.

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Ліквідація окупантів поблизу Слов'янська

Наші герої показали успішні результати роботи при спробі ворога просунутися вперед. Воїнам ЗСУ та Нацгвардії поблизу Слов'янська вдалося відправити на концерт Кобзона ще групу російських окупантів. Росіяни досі не можуть допетрати, що це єдиний варіант розвитку подій, який чекає на них в Україні.

Знищена група російських окупантів: відео

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Депутат Сергій Хлань повідомив про те, що наші герої зняли чергову серію серіалу про Чорнобаївку. Ворог не втомлюється утилізовувати свої сили у цьому вже легендарному селі.

Верховна Рада створила ТСК щодо контролю над використанням матеріально-технічного забезпечення, яке надали нам партнери для боротьби з російськими окупантами. Її очолив депутат з "Голосу" Рустам Умеров.

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