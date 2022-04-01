Ворог зрозумів, що битву за Харків уже програв, і тому йде в обхід Ізюма, – Синєгубов

На Харківщині найбільш гарячою точкою є Ізюм. Сьогодні місто перебуває під тимчасовою окупацією.

Навколо населеного пункту ведуться активні бойові дії. Про це 1 квітня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ефірі загальнонаціонального телемарафону, інформує 24 канал.

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Ворог зрозумів, що битву за Харків програв і не хоче втрачати більше своїх солдатів і техніки. Йде через Ізюм, але пройти не вдається, тому рухається в обхід, щоб далі переправитися на Луганську та Донецьку області,

– сказав посадовець.

Він додав, що неподалік міста було збито 4 літаки й противник реально зазнає величезних втрат.