Ворога в Києві не буде, принаймні, живого – бригадний генерал ЗСУ

Російські загарбники втратили наступальний потенціал на Київському напрямку. У них практично повністю перекрите логістичне постачання.

Про це заявив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич на брифінгу, передає 24 канал.

Важливо Ми зрозуміли, наскільки потужне угруповання перебувало біля Києва, – голова Київської ОВА

В окупантів проблеми на Київському напрямку

Збройні Сили України майже повністю перекрили логістичне постачання для ворога: на трьох напрямках його практично немає, залишився лише один вільний шлях. Українські військові зараз намагаються його перекрити.

Солдат в окопі, у якого немає що їсти, немає що пити, немає боєприпасів, немає логістики, за тиждень перетворюється не на такого хороброго вояка. Ми це знаємо і над цим працюємо, – наголосив Грузевич.

Утім, не варто розслаблятися. Ворог досі може завдати шкоди: угруповання поблизу Києва ще "немаленьке", є ризик ракетних ударів. ППО успішно працює, але інколи окупанти досягають своїх цілей.

Пан Грузевич також підкреслив – ворог не добереться до Києва.

Ворога в Києві не буде, принаймні живого, можна не переживати, – зазначив бригадний генерал.

Додамо, за словами голови Київської ОВА Олександра Павлюка, багато ворожих угруповань, які розташовані на Київщині, втратили свою боєздатність. В деяких підрозділах окупантів залишилося до 20 – 30% особового складу. Попри це, ворожих військ в регіоні досі багато.

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