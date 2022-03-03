Ворога щодня беруть в полон прикордонники, тероборона та навіть прості фермери, – Зеленський

Володимир Зеленський опублікував нове звернення до українців. Він заявив, що полонені окупанти навіть не знають, для чого вони приїхали.

Президент України зазначив, що наші військові, прикордонники тероборона та навіть прості фермери беруть у полон російських військових щоденно. І всі вояки путінської армії говорять тільки одне: "Не знають, для чого вони тут".

Зверніть увагу Кожен окупант отримає люту відсіч, – Зеленський записав нове звернення

Моральний стан окупантів погіршується

Попри те, що їх у десятки разів більше, моральний стан ворога постійно погіршується, наголосив Президент України.

Дедалі більше окупантів тікають назад у Росію від усіх, хто виганяє ворога всім, що стріляє. Водночас Володимир Зеленський зауважив, що українці б'ють ворога і без зброї.

Президент захоплюється мешканцями Конотопа, Баштанки, Енергодара, Мелітополя, інших міст та сіл України, які героїчно не пускають росіян, перекриваючи їм все.

До слова, російські війська намагалися зайти в Енергодар, де розташована Запорізька АЕС. Ворогів зупинили на вході до міста, місцеві пояснили про ядерну небезпеку.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

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