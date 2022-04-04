Ворога зупинили ціною людських втрат та повної руйнації міста, – мер Ірпеня

Зруйнований міст в Ірпені став символом того, як бійці тероборони та ЗСУ вистояли і не дозволили окупантам увійти в Київ.

Як підкреслив Ірпінський міський голова Олександр Маркушин, ворога було зупинено ціною людських втрат та майже повної руйнації міста.

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У понеділок, 4 квітня, легендарний міст, під яким евакуювали тисячі людей, відвідав президент України Володимир Зеленський.

Звертаюся до керівництва держави та міжнародних партнерів України допомогти у відновленні інфраструктури Ірпеня та надати допомогу технікою для розчистки наслідків руйнації в Ірпені та відбудови міста.

Щиро вірю у допомогу, місто майже зруйновано, але в нього невдовзі повертатимуться люди,

– наголосив Маркушин.

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Зазначимо, що біля Ірпеня внаслідок обстрілів та авіаударів були великі руйнування житлового сектору та пошкоджено інфраструктуру. Росіяни повністю знищили міст. Ірпінь від російських загарбників звільнили 28 березня.

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