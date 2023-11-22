Ворожий "Алігатор" вразив свою ж бронетехніку: російська пропаганда видала її за "українську"

Окупанти своїм гелікоптером Ка-52М "Алігатор" вразили "мотолигу", тобто багатоцільовий легкий броньований транспортер (МТ-ЛБ). Російська пропаганда поспішила опублікувати відео у мережі та заявити, що техніка належить ЗСУ.

Однак виявилось, що росіяни вразили свою ж машину. Зокрема, аналітики The Dead District з'ясували, що насправді Росія вдарила по своїй же техніці, яку ЗСУ ліквідували ще у жовтні 2023 року, пише 24 Канал.

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Що відомо про промах російської пропаганди

Аналітики The Dead District проаналізували відео окупантів та підтвердили, що на ньому російський бойовий вертоліт Ка-52М "Алігатор" уражає МТ-ЛБ.

Росія заявила, що атакувала український плавучий бронетранспортер. Проте це виявилось не правдою, як і більшість заяв російської влади.

Насправді ж, на відео російський "МТ-ЛБ", покинутий в жовтні (2023 року – 24 Канал) в ході атаки біля Новомихайлівки,

– розповіли аналітики.

Зокрема, цю ворожу техніку в районі Новомихайлівки, що на Донеччині, знищили бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Як доказ аналітики надали відео та дані геолокації – 47.82581283727884, 37.514807485788445.

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Останні новини про втрати ворога: коротко

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що Росія на Таврійському напрямку збільшила кількість штурмових дій та авіаударів. Саме тому втрати окупантів у живій силі та бронетехніці значно зросли.

Так, на Таврійському напрямку ворог вже втратив майже 500 окупантів та понад 20 одиниць техніки. Ще 7 ворогів захотіли жити, тож здались в полон ЗСУ.

Тільки за останню добу окупанти втратили на фронті 850 солдатів, з початку повномасштабного вторгнення – 320 670 одиниць особового складу. Щодо техніки, то тільки за останню добу ворог втратив 7 танків, 14 броньованих машин, 17 артилерійських систем, один засіб ППО, 25 машин та автоцистерн, а також 7 одиниць спеціальної техніки.

Втрати ворога на 22 листопада / Генштаб