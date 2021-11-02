Ворог гатив зі стрілецької зброї: на Донбасі загинув український захисник

Російські найманці поблизу Павлополя обстріляли позиції ЗСУ. Український воїн отримав поранення, несумісне з життям.

Окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Водночас українські воїни продовжують контролювати ситуацію у районі проведення Операції об'єднаних сил.

Зауважте Лише за 2 доби: ОБСЄ зафіксувала майже 1500 порушень "тиші" на Донбасі

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

– мовиться у повідомленні.

Командування та особовий склад ООС висловило співчуття близьким героя, який віддав своє життя за Україну.

На Донбасі загинув військовий Рачугін

На Донбасі 27 жовтня російські найманці вбили воїна Віктора Рачугіна.

Український захисник проходив службу старшим оператором відділення протитанкового взводу механічного батальйону 17 окремої бригади.

Герой загинув під час обстрілу у районі населеного пункту Новотошківське Луганської області.

У воїна залишився маленький син.

Допис ООС:

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 2 листопада 2021 року

Слава Україні!

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, збройні формування Російської Федерації і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.

За минулу добу, 1 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО ворог вісім разів обстрілював позиції наших захисників, застосовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік СВІТЛОДАРСЬКА та ВОДЯНОГО, російські найманці задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Біля АВДІЇВКИ окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

На збройні провокації українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили ворога припинити вогневу активність.

Станом на 7 годину ранку, 2 листопада, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

По наших позиціях в напрямку ПАВЛОПОЛЯ противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об'єднаних сил та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!