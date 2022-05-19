Вороги наче сказилися, – в ОВА повідомили про масовані вогневі атаки на Сумщину

У Сумській області неспокійно. Весь вечір російські окупанти обстрілювали територію вздовж кордону.

Глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький наголосив, що вороги наче сказились.

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Обстріли Сумщини

Близько 17:30 було 10 вибухів на Глухівщині. Загарбники відкрили вогонь з території Росії.

Майже о 20:00 у Великописарівській громаді зафіксували 6 мінометних "прильотів" від росіян.

О 22:00 з Росії працювали САУ по Білопільщині.

У той же час по території Путивльщини ворог відкривав автоматні черги.

Близько 22:00 був артобстріл території Білопільської громади. Він тривав майже пів години.

О 22:30 ворог знову відкрив вогонь із САУ по території Путивльської громади.

За словами Живицького, українські оборонці відповідали на ворожі дії належним чином. Попередньо, втрат і постраждалих людей немає, але інформацію уточнюють.

Спроби прориву кордону на Сумщині

Окупанти 16 та 17 травня намагалися наступати у напрямку Сумської області та прорвати оборону регіону. Вороги хотіли перекинути ДРГ, намагались працювали під прикриттям артилерії. Крім того, були обстріли з гранатометів, мінометів та перестрілки зі стрілецької зброї.

Тривали непрості бої. Зокрема 16 травня у бою з диверсантами загинув прикордонник Олександр Поповченко – інспекторо прикордонної служби другої категорії. Чоловіку було 44 роки, у нього залишились дружина та двоє дітей.

Зауважимо, що у березні – квітні наші захисники вигнали окупантів із Сумщини. Попри це, агресор продовжував обстрілювати регіон. Останнім часом обстріли стали активнішими. Наприклад, 18 травня росіяни вкотре обстріляли Шосткинський район у Сумській області. Вони двічі гатили по області, використовуючи міномети й артилерію.

Раніше Живицький припускав, що ці бої можуть бути ознакою того, що Росія веде розвідку боєм. Таким чином окупанти намагаються визначити оборонну здатність України.

До речі, на Сумщині змінили час комендантської години. З 18 травня вона триває з 22:00 до 5:00.

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