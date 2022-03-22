Вороги не дозволяють завезти гуманітарні вантажі, – Верещук про тимчасово окуповану Херсонщину

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини ситуація складна. Орки не дозволяють завезти туди гуманітарні вантажі.

Окупанти не дозволили проїхати гуманітарній колоні вже на першому блокпості. Про це повідомила Ірина Верещук під час телемарафону 22 березня, розповідає 24 канал.

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Гуманітарну колону сформували 20 березня, але реалізувати допомогу так і не вдалося.

Ми два дні тому сформували гуманітарну колону з 14 вантажівок медикаментів, продуктів, таких необхідних людям. І на першому ж блокпості окупанти не дозволили проїхати. Ми змушені були закрити цей гуманітарний коридор,

– каже Верещук.

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