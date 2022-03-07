Ворогу вдалось відновити рух потягів по Антонівському мосту через Дніпро

Україна вже понад 11 діб протистоїть російському воєнному вторгненню. Ворог досі намагається захопити бодай один обласний центр.

Наразі загарбникам вдалося відновити рух потягів по Антонівському залізничному мосту через річку Дніпро. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Окрім цього, триває просування підрозділів противника у північно-східному напрямку вздовж ріки Інгул. БТГр форсувала річку та зайняла Кашперо-Миколаївку.

Зведення Генштабу ЗСУ

У Генштабі зазначили, що Збройні сили України протистоять ворогу на Південному, Східному та Північному напрямках.

Під час бойових дій вдалося звільнити місто Чугуїв у Харківській області.

Загарбники зазнали значних втрат – як в особовому складі, так і у техніці.

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