Конфлікт у Ворохті: що відомо про сутичку між місцевими та співробітниками ДПСУ та ТЦК

У Ворохті Івано-Франківської області, 4 липня виник конфлікт між місцевими мешканцями та представниками ДПСУ та ТЦК. Причиною стало невдоволення місцевих виставленим контрольним постом.

На відеозаписах, які поширюються мережею, видно, що місцеві жителі спочатку словесно висловлюють своє незадоволення, а згодом переходять до агресивних дій, б'ючи авто з військовим всередині. На кадрах також помітно, як військовослужбовця забризкали газовим балоном.

Дивіться також В Івано-Франківську пасажир автобуса побив працівника ТЦК

Що відомо про конфлікт на Прикарпатті

Помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв повідомив, що місцеві жителі були невдоволені встановленим контрольним постом. Зараз пост вже прибрали, серед прикордонників постраждалих немає.

Місцеві трощать пост ТЦК: дивіться відео

Водночас в Оперативному командуванні "Захід" зазначили, що місцеві жителі напали на військовослужбовця ТЦК та пошкодили його автомобіль. Там також наголосили, що цей військовослужбовець отримав поранення у війні проти Росії.

Військовослужбовці ТЦК будуть і надалі перевіряти документи приїжджаючих осіб,

– наголосили в ОК "Захід"

У секторі комунікацій ГУНП в Івано-Франківській області повідомили, що поліція отримала повідомлення про ДТП між двома машинами.

На місці події правоохоронці виявили близько 200 людей. Поліція зафіксувала ДТП та складає адміністративні матеріали, травмованих немає.

Наразі поліція вивчає обставини конфлікту, що виник на місці. За їхніми даними, конфлікт вичерпаний, і на місці події більше нікого немає.