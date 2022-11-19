Справді "м'ясо": окупанти рятуються від холоду в "наметах" з харчової плівки

Підготовка до зими на фронті - процес тривалий та складний. Однак у Росії над ним не заморочувалися узагалі, тому від холоду окупантів має рятувати харчова плівка.

Відео з "високотехнологічними" російськими наметами розлетілося мережею. Ролик зняли самі ж окупанти, повідомляє 24 канал.

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"М'ясо" у харчовій плівці

З наближенням холодів для окупантів у Воронезькій області Росії вирішили спорудити намети з харчової плівки. Вочевидь, це якась нова та дорога секретна російська розробка. Та тільки невідомо, скільки на це виділили.

Тепер окупантам вже не натякають, що вони "м'ясо". Адже що можна зберігати у харчовій плівці? Ну, овочі теж можна.

Вочевидь, у Воронезькій області не дуже хочуть, аби окупанти вижили, навіть якщо не потраплять на фронт. Інакше такі "високотехнологічні" намети пояснити важко.

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Втрати росіян на фронті

Поки одні замерзають десь під Воронежем у харчовій плівці, інші окупанти гинуть на фронті. Станом на 19 листопада українські воїни успішно ліквідували та знищили:

близько 83 800 окупантів;

2 885 танків;

5 815 бойових броньованих машин;

1 867 артилерійських систем;

393 реактивні системи залпового вогню;

290 засобів ППО;

278 літаків;

261 гелікоптер;

1 536 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

480 крилатих ракет;

16 кораблів та катерів;

4 368 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

161 одиницю спеціальної техніки.

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