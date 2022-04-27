У Воронежі сталися два вибухи, а у Курську спрацювала ППО

В Росії в деяких містах вже не вперше люди чують вибухи. Так, сьогодні на ранок 27 квітня з'явилися повідомлення про два вибухи у Воронежі.

За даними РосЗМІ, трапились вони біля мікрорайону Шилово. Оперативники вже підтвердили інформацію, але про деталі наразі нічого невідомо.

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Водночас російські телеграм-канали пишуть, що у Воронежі спрацювало ППО біля військового аеродрому "Балтімор", проте офіційного підтвердження ще немає.

Момент роботи ППО у Воронежі зафіксували очевидці

У Курську теж спрацювала ППО

Жителі Курська у ніч проти 27 квітня теж чули "невідомі" хлопки. За попередніми даними, там теж спрацювала система ППО. Відомо, що жертв та руйнувань немає.

Очевидці діляться відео після вибухів у Курську: скриншот

У Бєлгороді горить склад боєприпасів

Місцеві мешканці вночі почали повідомляти про вибухи і в Бєлгородській області.

Згодом з’явилась інформація про те, що в селі Стара Нелідівка горить склад боєприпасів. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков а також мер Бєлгорода Антон Іванов підтвердили цю інформацію та запевнили, що постраждалих немає, а житлові будівлі – цілі.

Нагадаємо, що у російському Бєлгороді 1 квітня вже була пожежа на складі боєприпасів. Окрім складу у той же день спалахнула й нафтобаза.

Згодом 25 квітня у російському Брянську пролунали два вибухи у різних місцях та спалахнули пожежі. Також відомо, що росіяни самі обстріляли Брянську область, аби звинуватити у провокаціях Україну. Але СБУ перехопила розмову окупантів, яка свідчить про те, що саме держава-агресорка завдала удару по селу Клімово у Брянській області.

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