У Воронезькій області партизани знищили вежу зв'язку з російським комплексом РЕБ

На території Росії підпільники спалили вишку зв'язку, на якій розташовувалася ворожа система радіоелектронної боротьби. Знищення цього обладнання залишило без захисту логістичний маршрут окупантів.

Успішну диверсію поблизу села Підгірне здійснили агенти військового руху українців і кримських татар "Атеш".

Наслідки знищення комплексу

Об'єкт розташовувався у Россошанському районі Воронезької області. Саме там російські військові розмістили свою апаратуру для блокування сигналів.

Знищення важливого для росіян об'єкта: дивіться відео

Після ліквідації об'єкта ворог втратив значну частину можливостей для контролю повітряного простору в цьому районі. Виведення з ладу системи РЕБ суттєво послабило місцеву оборону росіян.

Тепер російські підрозділи втратили прикриття на ключовому напрямку, а місцеве командування змушене терміново шукати ресурси для відновлення знищеного обладнання,

– зазначили партизани.

В "Атеш" наголошують, що подібні точкові операції в глибокому тилу створюють серйозні проблеми для окупаційної армії. Чим більше військової інфраструктури вигорає на території Росії, тим важче загарбникам контролювати ситуацію безпосередньо на лінії фронту.



Наслідки знищення вежі зв'язку / "Атеш"

Удари по логістиці ворога

Підпільники також активно руйнують шляхи постачання російського угруповання на тимчасово окупованих територіях України.

Нещодавно агенти руху пошкодили три залізничні релейні шафи на напрямку Донецьк – Мелітополь поблизу населених пунктів Луганське, Розівка та Молочанськ. Це призвело до перебоїв у роботі сигналізації та зв'язку на перегонах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що партизани влаштували диверсію на цій же залізничній гілці, ускладнивши перекидання ворожої техніки на південь.

Крім того, як вже повідомлялося на нашому сайті, наприкінці вересня рух опору знищив склад безпілотників у Свердловській області Росії, де зберігалися гексакоптери для передової.