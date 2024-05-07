У Воронезькій області Росії ниють через атаку дрона на склад з паливом

У Росії вкотре скаржаться на "бавовну". Так, у Воронезькій області на території бази палива на станції "Ліски" випадково знайшли уламки дрона.

Про це сьогодні, 7 травня, повідомили російські телеграм-канали. Пишуть, що дрон, судячи з вм'ятини та слідів горіння, поцілив по цистерні з паливом.

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Пропагандисти заявили, що невідомий дрон нібито атакував склад палива на залізничній станції у Лісках – на південь від Воронежа.

Сліди удару БпЛА

При денному обході охоронці бази палива на станції "Ліски" у Воронезькій області помітили уламки безпілотника літакового типу та вм'ятину на цистерні з паливом зі слідами горіння, – ідеться у повідомленні.

Зазначають, що на місце викликали вибухотехніків Росгвардії, уламки БпЛА дослідили та вилучили. Традиційно переконують, що унаслідок "інциденту" ніхто не постраждав.

Дрони в Росії уже звичне явище