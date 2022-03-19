Воронка глибиною понад 4 метри: ЗСУ показали, як окупанти промахнулись з артилерії по захисниках
19 березня 2022 , 12:12
Російські окупанти вирішили вдарити по 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. Але, як це завжди буває, рашисти промахнулися.
Раніше українські захисники з допомогою артилерії знищили ворожу техніку. Тож, орки на них образилися та спробували відімстити.
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По всіх напрямках у русні – одні промахи
Рашисти влучили в чисте поле. Тому ніхто з українських бійців чи цивільних не постраждав.
Натомість утворилася воронка глибиною понад 4 метри. Били окупанти з великокаліберної артилерії.
По всіх напрямках у русні – одні промахи!
– наголосили в українському Міноборони.
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