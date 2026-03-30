Був людиною сильної волі: на Дніпровщині попрощалися з Максимом Воронцовим

У Жовтих Водах в Дніпропетровській області попрощалися з командиром відділення мінометного взводу – Максимом Воронцовим. Він загинув 19 березня під час того як вивозив людей на бойову позицію.

За час служби Воронцов пережив 10 контузій і поранення в плече, але щоразу повертався на передову. Про це повідомили в Жовтоводській міській раді.

Що відомо про Максима Воронцова?

Воронцов народився 9 травня 1978 року в Башкортостані. В ранньому дитинстві він втратив батька, після чого родина переїхала в село Адамівка, що на Дніпровщині.

Український захисник навчався на електрозварника після чого 2 роки прослужив в армії. У 1999 році разом з дружиною переїхав до Жовтих Вод, де працював монтажником-висотником, а у 2014 році відкрив власну справу.

Максим Воронцов приєднався до лав Збройних Сил України у 2023 році. На початку служби був водієм мінометного взводу, а згодом став командиром відділення.

За час служби був нагороджений:

медаллю "Лицарський Хрест";

медаллю Учасник бойових дій";

нагрудним знаком "За збереження життя";

відзнаками та подяками командування 23 ОМБр.

Загинув український військовий 19 березня біля населеного пункту Великомихайлівка в Дніпропетровській області. Під час вивезення людей на бойову позицію його автомобіль атакував ворожий FPV-дрон.

Рідні та близькі згадують Максима як людину сильної волі, рішучу і надійну. Він умів швидко приймати рішення, організовувати людей, завжди підтримував і допомагав іншим. Був справедливим керівником, турботливим та люблячим чоловіком і батьком. Добрий, щирий, відповідальний,

– зазначили в повідомленні.

У Воронцова залишилася дружина Людмила, двоє синів Андрій та Дамир, а також сестри. Прощання з українським захисником відбулося 28 березня в Жовтих Водах.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Максима Воронцова. Світла пам'ять!

