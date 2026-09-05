Ворожа атака забрала життя 2 людей на Київщині, пошкоджено 28 об'єктів

Київщина 5 вересня знову опинилася під ворожим ударом. У Бучанському районі загинули двоє людей.

Про це повідомив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко.

Що відомо про наслідки атаки?

Серед пошкодженого – приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, залізничне полотно, територія сільськогосподарського підприємства та транспортні засоби. Найбільша трагедія сталася у Бучанському районі, де внаслідок атаки загинули двоє людей.

Водночас у Фастівському районі рятувальники ДСНС продовжують ліквідовувати пожежу, яка виникла через російську атаку. Інформації про постраждалих у цьому окрузі наразі не надходило.

Служби працюють на місцях, фіксують наслідки удару та продовжують ліквідовувати пошкодження. Жителів Київщини закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, 5 вересня на Хмельниччині пролунала серія вибухів після повідомлень про рух реактивних безпілотників у напрямку Хмельницького. За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки пошкоджено територію окремих підприємств у Хмельницькому районі.

Також значних пошкоджень зазнав триповерховий житловий будинок. Внаслідок удару були знищені та пошкоджені чотири приватні автомобілі.

Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених, одного з яких госпіталізували. Згодом кількість постраждалих зросла до семи, серед них є неповнолітня дитина. Четверо людей перебувають у лікарні, стан одного з поранених оцінюють як важкий.

На місцях працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки та уточнюють інформацію про пошкодження.