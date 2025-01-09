Ворог атакував Кривий Ріг трьома "Іскандерами-К": скільки цілей збили

Удень 9 січня російська армія атакувала ракетами Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині. Сили ППО збили усі цілі, що летіли на місто

Після оголошення повітряної тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи. Місцева влада та обласна військова адміністрація не розповіли про наслідки атаки. Але про кількість збитих ворожих цілей розповіли військові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Росіяни атакували Кривий Ріг "Іскандерами"

Серед дня росіяни запустили по місту Кривий Ріг три крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К". Як зазначили в Повітряних силах, підрозділам повітряного командування "Схід" вдалося збити всі цілі.

Нагадаємо, нещодавно російська армія вдарила по Кривому Рогу балістичною ракетою. Під атаку 24 грудня потрапив житловий будинок. Внаслідок цього були поранені люди.

Російські ракетні удари по Дніпропетровщині за добу

Минулої доби російські окупанти продовжували завдавати ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини. Ворог двічі вдарив по Нікополю, спочатку дроном-камікадзе, а потім гатив з артилерії.

Також росіяни скинули боєприпас із безпілотника на Марганецьку громаду.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок атак загиблих і постраждалих немає. ППО знищила 5 ворожих БпЛА.