Росія вдарила по Одесі: пошкоджено 19-поверхівку та приватні будинки, серед поранених є діти

Вночі 17 вересня ворог атакував Одесу, внаслідок чого у місті пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Зокрема, зазнала пошкоджень 19-поверхівка, а в іншому районі повністю зруйнований приватний будинок.

Про це повідомляє очільник Одеської ОДА Сергій Лисак.

Що відомо про атаку?

Внаслідок нічної ворожої атаки в Одесі пошкоджена житлова 19-поверхівка. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та допомагають мешканцям.

В іншому районі міста зруйнований приватний житловий будинок. Ще один приватний будинок зазнав пошкоджень. Також руйнувань зазнали господарські споруди. Крім того, у місті зафіксували пошкодження інфраструктури.

Унаслідок російської атаки постраждали шестеро людей. Серед них – дві дитини.

На місцях продовжуються роботи з ліквідації наслідків атаки. Зокрема, фахівці закривають вибиті віконні отвори у пошкоджених будівлях. Також в Одесі продовжують працювати оперативні штаби, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу.

Одеса оговтується після нічної атаки / Фото Сергій Лисак

Нагадаємо, у ніч проти 17 вересня Росія завдала ракетного удару по Києву та області. Унаслідок атаки зафіксували пошкодження у кількох районах міста. Зокрема, у Дніпровському районі уламки пошкодили фасад і скління триповерхової офісної будівлі, вибили вікна у житлових будинках, а також впали на території складських приміщень та поблизу АЗС.

У Святошинському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю, а в Солом’янському – зруйновано складську будівлю, без подальшої пожежі. Внаслідок російської атаки постраждали 12 людей, серед них двоє дітей віком 10 та 12 років, дев’ятьох постраждалих госпіталізували.