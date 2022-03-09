Ворожа авіація атакувала будинки у Лебедині: вдалося врятувати 5 людей
9 березня 2022 , 08:17Читать новость на русском
Джерело:телеграм ДСНС України
Російська авіація 9 березня атакувала місто Лебедин на Сумщині. Ворожий авіаудар знищив 2 будинки.
Пресслужба ДСНС України повідомила, що до аварійно-рятувальних робіт залучили черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Він виїхав на місце події близько 01:40.
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Завдяки оперативним діям рятувальників та місцевого населення з-під завалів будинків вдалось врятувати 5 людей, з них – 2 дитини,
– мовиться у повідомленні.
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