Ворожа авіація атакувала будинки у Лебедині: вдалося врятувати 5 людей

Російська авіація 9 березня атакувала місто Лебедин на Сумщині. Ворожий авіаудар знищив 2 будинки.

Пресслужба ДСНС України повідомила, що до аварійно-рятувальних робіт залучили черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Він виїхав на місце події близько 01:40.

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Завдяки оперативним діям рятувальників та місцевого населення з-під завалів будинків вдалось врятувати 5 людей, з них – 2 дитини,

– мовиться у повідомленні.

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