Ворожа авіація скидає бомби кожні пів години, – мер Маріуполя

Мер Маріуполя заявив, що у місті загинули вже десятки тисяч людей. Російські окупанти здійснюють справжній геноцид українців.

Ніякої "операції із визволення", як це називають росіяни, немає. Про це Вадим Бойченко заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

До теми Росіяни у Маріуполі "відкрили школу" та звезли дітей з усього міста

Ворожа авіація руйнує житлові будинки, підприємства. Вона працює, як на роботі – кожні пів години скидає ворожі бомби, які руйнують все,

– сказав Бойченко.

Він наголосив, що всі мешканці Маріуполя під загрозою цих руйнувань. Окупанти знищують все, методично вбиваючи мирних жителів.

Це може вас зацікавити – чи можна деблокувати Маріуполь військовим шляхом: відео