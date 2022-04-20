Ворожа авіація скидає бомби кожні пів години, – мер Маріуполя
20 квітня 2022 , 10:08Читать новость на русском
Мер Маріуполя заявив, що у місті загинули вже десятки тисяч людей. Російські окупанти здійснюють справжній геноцид українців.
Ніякої "операції із визволення", як це називають росіяни, немає. Про це Вадим Бойченко заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.
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Ворожа авіація руйнує житлові будинки, підприємства. Вона працює, як на роботі – кожні пів години скидає ворожі бомби, які руйнують все,
– сказав Бойченко.
Він наголосив, що всі мешканці Маріуполя під загрозою цих руйнувань. Окупанти знищують все, методично вбиваючи мирних жителів.
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