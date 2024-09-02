У Київській області працює ППО

Росія продовжує атакувати Україну з повітря різними видами озброєнь. Зокрема, вночі вона запустила ударні дрони.

Вночі проти 2 вересня ударні дрони типу "Шахед" рухаються до Київської області. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

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Дрони атакували Київщину

Росія запустила по Україні ударні дрони, які долетіли до Київської області. там по ворожих цілях працювали наші сили протиповітряної оборони. У КМВА закликають не знімати роботу оборонців неба.

Наразі невідомо жодних деталей стосовно цього. Також не повідомляли нічого про наслідки.

Раніше вибухи пролунали у кількох регіонах України. Зокрема, у Полтаві, на Дніпропетровщині та у Харкові. У Харкові також зафіксовано два влучання.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.