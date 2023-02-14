Імітують хибні цілі: навіщо окупанти випускали повітряні кулі над Україною
Російські окупанти запускали на територію України повітряні кулі. Ворог застосував їх, щоб вони імітували хибні повітряні цілі. У такий спосіб росіяни намагаються виявити позиції української ППО.
Про це 24 Каналу розповів заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко. За його словами, такі кулі можна збивати.
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Росія хоче дізнатися розміщення української ППО
Риженко зауважив, що повітряні кулі використовувалися ще під час Другої світової війни. Днями їх виявили у багатьох містах України. На думку військового експерта, окупанти запустили кулі, щоб дізнатися позиції нашої протиповітряної оборони.
"Це така військова хитрість. Куля імітує велику повітряну ціль. Коли система ППО, наприклад, радіолокаційна станція, бачить цю ціль, то розуміє, що це не ракета і не літак. Це ціль, яка рухається із невеликою швидкістю", – сказав він.
Однак коли активізуються українські радіолокаційні станції, то ворог може зафіксувати їхнє розміщення, стверджує військовий експерт.
Риженко про ворожі повітряні кулі: дивіться відео
Ворожі кулі можна збивати
Андрій Риженко вважає, що повітряні кулі можна легко виявляти через оптичний канал та збивати їх.
Наші військові знають, як цьому протидіяти. А для того, щоб вони не літали у нашому повітряному просторі, через оптичний канал, а не через радіолокаційний, можна збивати їх,
– зауважив він.
Повітряні сили про повітряні кулі
- 12 лютого поступила оперативна інформація, що окупанти для чогось вирішили запустити повітряні кулі. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що мета таких запусків поки не відома, тож військовим України ще доведеться з'ясовувати незвичні дії загарбників.
- Він припустив, що, ймовірно, росіяни вирішили запустити таку ж повітряну кулю, яку на початку лютого зафіксували у США. Згодом в Повітряних силах ЗСУ уточнили, що ворог використав розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами. Протиповітряна оборона повітряного командування "Схід" уже відпрацювала по ворожому БпЛА, однак результат уточнюється.
- Юрій Ігнат припустив, що повітряні кулі росіяни могли запустити як оманливі цілі, щоб виснажувати українське ППО. Також він не виключав й інші цілі загарбників, наприклад, розвідку.
- Речник Повітряних сил ЗСУ повідомив, що й по повітряним кулям, навіть якщо вони запускалися для розвідки чи бомбардувань, можна працювати засобами ППО.