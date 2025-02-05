Ворожі "Шахеди" рухаються Україною: де існує небезпека через російські дрони

Увечері 5 лютого росіяни запустили кілька "Шахедів", які вже рухаються в повітряному просторі України. Наразі існує небезпека ураження дронами-камікадзе, а в прифронтових областях – ракетами, що запустили з авіації.

Де рухаються ворожі БпЛА та в яких областях є небезпека, повідомляє 24 Канал. У разі наближення ворожих дронів перебувайте в безпечному місці.

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Де фіксуються ворожі БпЛА