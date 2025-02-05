24 Канал Новини України Ворожі "Шахеди" рухаються Україною: де існує небезпека через російські дрони
5 лютого, 21:01
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Ворожі "Шахеди" рухаються Україною: де існує небезпека через російські дрони

Дар'я Смородська

Увечері 5 лютого росіяни запустили кілька "Шахедів", які вже рухаються в повітряному просторі України. Наразі існує небезпека ураження дронами-камікадзе, а в прифронтових областях – ракетами, що запустили з авіації.

Де рухаються ворожі БпЛА та в яких областях є небезпека, повідомляє 24 Канал. У разі наближення ворожих дронів перебувайте в безпечному місці.

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Де фіксуються ворожі БпЛА

22:23, 05 лютого

Нові групи ворожих БпЛА заходять на південний схід Дніпропетровщини через Запорізьку область з ТОТ.

22:22, 05 лютого

  • БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини, курс – південно-західний;
  • БпЛА на межі Дніпропетровщини і Кіровоградщини, курс – західний;
  • БпЛА на межі Дніпропетровщини і Запорізької області, курс – північний;
  • БпЛА на півдні та сході Харківщини, курс – північно-східний.
22:18, 05 лютого

Запорізька і Донецька області – активність ворожих розвідувальних БпЛА.

21:49, 05 лютого

Нові ворожі БпЛА заходять на Дніпропетровщину через Запорізьку область з ТОТ.

21:43, 05 лютого

Оновлення інформації щодо руху ворожих БпЛА:

  • БпЛА на півночі Сумщини і Чернігівщини, курс – південно-західний;
  • БпЛА на межі Харківщини, Дніпропетровщини і Полтавщини, курс  – західний;
  • БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північний;
  • БпЛА на півдні Харківщини, курс – північний.
21:33, 05 лютого

Над південно-східною частиною Запоріжжя пролітає ворожий БпЛА. Будьте обережні!

21:07, 05 лютого

Оновлення інформації щодо ворожих БпЛА:
БпЛА на заході Сумщини і на сході Чернігівщини, курс – південно-західний;
БпЛА на південному сході Харківщини, курс – західний/північно-західний;
БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північний.

20:56, 05 лютого

Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину та Сумщину.

20:36, 05 лютого

Донецька, Харківська, Чернігівська та Дніпропетровська області –  загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:15, 05 лютого

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА на півночі Сумщини, курс – західний/південно-західний.