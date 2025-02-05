Ворожі "Шахеди" рухаються Україною: де існує небезпека через російські дрони
Увечері 5 лютого росіяни запустили кілька "Шахедів", які вже рухаються в повітряному просторі України. Наразі існує небезпека ураження дронами-камікадзе, а в прифронтових областях – ракетами, що запустили з авіації.
Де рухаються ворожі БпЛА та в яких областях є небезпека, повідомляє 24 Канал. У разі наближення ворожих дронів перебувайте в безпечному місці.
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Де фіксуються ворожі БпЛА
Нові групи ворожих БпЛА заходять на південний схід Дніпропетровщини через Запорізьку область з ТОТ. Запорізька і Донецька області – активність ворожих розвідувальних БпЛА. Нові ворожі БпЛА заходять на Дніпропетровщину через Запорізьку область з ТОТ. Оновлення інформації щодо руху ворожих БпЛА: Над південно-східною частиною Запоріжжя пролітає ворожий БпЛА. Будьте обережні! Оновлення інформації щодо ворожих БпЛА: Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину та Сумщину. Донецька, Харківська, Чернігівська та Дніпропетровська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА на заході Сумщини і на сході Чернігівщини, курс – південно-західний;
БпЛА на південному сході Харківщини, курс – західний/північно-західний;
БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північний.
БпЛА на півночі Сумщини, курс – західний/південно-західний.
Нові групи ворожих БпЛА заходять на південний схід Дніпропетровщини через Запорізьку область з ТОТ.
Запорізька і Донецька області – активність ворожих розвідувальних БпЛА.
Нові ворожі БпЛА заходять на Дніпропетровщину через Запорізьку область з ТОТ.
Оновлення інформації щодо руху ворожих БпЛА:
Над південно-східною частиною Запоріжжя пролітає ворожий БпЛА. Будьте обережні!
Оновлення інформації щодо ворожих БпЛА:
Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину та Сумщину.
Донецька, Харківська, Чернігівська та Дніпропетровська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.