Ворожі табори у парламенті: хто виступав у стінах Верховної Ради найдовше
Джерело:"Такі справи" на 24 каналі
ОПОРА підрахувала цифри, за допомогою яких можна проаналізувати: що відбувається у парламенті. Мовиться про те, хто тримає ланку найбільшого популіста та прогульника у Верховній Раді.
Згідно з відповідними даними, найбільше за листопад наговорила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Нічого дивного в цьому не бачу, адже Юлію Володимирівну по праву можна назвати "місіс популізм" української політики.
Зверніть увагу "Торговець чудесами" або "менше зло": хто може перемогти на виборах 2024 року
Розмови "Батьківщини"
Тимошенко обожнює розкручувати на публіці такі свої улюблені теми, як тарифи на комуналку, газові питання та підвищення пенсій. Водночас робила це у туфлях Gucci зі шкіри змії.
Наприклад, то вона у 2008 році розповідала про позитивні наслідки створення ринку землі, то у 2016 році "Батьківщина" проголосувала за продовження мораторію на продаж сільгоспземель.
Але український виборець ласий на популізм, зокрема електорат "Батьківщини", тож Юлія Володимирівна використовує будь-яку змогу, аби розповісти про "зубожіння".
Повний випуск програми "Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео
Шуфрич компенсує час в ефірі
Не гребує використовувати трибуну Верховної Ради як майданчик для популізму і Нестор Шуфрич. Він, згідно з дослідженням ОПОРИ, йде одразу за Тимошенко.
Рада нацбезпеки у 2021 році наклала санкції на канали Віктора Медведчука, тож Шуфрич, мабуть, компенсує цей час в ефірі завдяки трибуні.
Далі перша п'ятірка спікерів за приналежністю до політичних сил не змінюється. Там виключно депутати від "Батьківщини" та "Опозиційної платформи – За життя".
Цікаво, що водночас представники партії ОПЗЖ є найбільшими прогульниками в парламенті у листопаді.
Чому Тарас Козак та Віктор Медведчук пропускають засідання – це нам відомо. Перший переховується від української Феміди за кордоном, другий – перебуває під домашнім арештом.
Актуально Підстава від Рабіновича: незадекларований будинок Киви перевірять
Але чим це, цікаво, так зайнятий Вадим Рабінович, який пропустив у листопаді понад 90% голосувань? Якусь частину часу він знімав відео під час обшуків вдома в Іллі Киви…
Ворожі табори у парламенті
Найчастіше "за" якісь документи минулого місяця голосували три групи обранців. І це дуже цікавий момент, адже повертає нас до історії про розділ ворожих одне до одного таборів в парламенті.
Я вже казав, що монобільшість не завжди знаходить голоси для підтримки законів, тому що частину депутатів "відкусив" у неї Ахметов.
Тож, часто на допомогу "Слузі народу" приходить група "Довіра" та партія "За майбутнє", яку пов'язують з Ігорем Коломойським. А дослідження ОПОРИ лише підтверджує факт комунікації цих політичних сил.
Не пропустіть Цирк у Верховній Раді: чим вкотре відзначилися депутати
А хто ж у нас та "Баба Яга", яка проти? В першу чергу, це депутати від "Батьківщини", партії дуже схильної до популізму.
Також, найчастіше "проти" голосували у листопаді депутати "Європейської Солідарності". Тут немає нічого дивного, адже партія Петра Порошенка виступає опозицією до влади, тому часто голосує проти навіть адекватних законів.