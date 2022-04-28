Ворожі танки луплять невпинно, – захисники Рубіжного обіцяють стримувати наступ росіян

Російські окупанти на Луганщині по 3 – 4 рази на добу штурмують Рубіжне. Туди прилітають сотні крупнокаліберних снарядів по кожній позиції.

У Нацгвардії розповіли, що окупанти не припиняють стріляти з танків. Вони стягують нові сили, аби вибити звідти українських військових.

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Однак завдяки мужності та героїчному спротиву захисників Рубіжного російських загарбників вдається стримувати.

Що ж їх у дитинстві не навчили: не ходити без запрошення чужими лісами й стежками. Результат, як на фото – холод і возз'єднання з нашою землею,

– заявили у Нацгвардії.



Захисники Рубіжного стримують наступ росіян / Фото з фейсбуку Нацгвардії

Якою є ситуація у Рубіжному

За даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники 28 квітня намагалися повністю захопити Рубіжне. Однак окупанти не мали там успіху. Вони зазнали втрат та відступили на раніше зайняті позиції.

Варто зауважити, що один з полонених окупантів розповів про "жахливий настрій" їхніх військових у Рубіжному. Вони не хочуть служити, але начальство не дозволяє їм піти додому й навіть не дає зателефонувати з родичами.

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