Ворожі військові склади вибухають в окупованому Сватовому: епічне відео

У росіян на українській землі постійно якісь неприємності. Їх або ліквідовують або у них щось вибухає.

Черговий "феєрверк" трапився на одному з військових складів. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що дізнався про це від блогерів.

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Де саме вибухає

Росіяни тимчасово окупували місто Сватове на Луганщині. Там розмістили свій воєнний склад. Тепер там було чутно вибухи. За повідомленнями місцевих блогерів, вибухає саме на складах.

У місті видно клубки чорно-сірого диму аж до неба. Попередньо відомо, що в склади ворога влучила тактична ракета "Точка-У". Про те, скільки є жертв і масштаби руйнувань, поки нема інформації.

Вибухи в Сватовому: дивіться відео

Останні новини з фронту

Зранку 25 червня після тривожної ночі з масованими обстрілами, Генеральний штаб Збройних Сил України відзвітував про те, що відбувається на полі бою. Бійцям ЗСУ вдалося відбити контрнаступ російських окупантів на Херсонщині, зруйнувавши росіянам всі плани. Адже ворог потерпає від того, ща у наступ там пішли українські війська. Натомість росіяни провели атаку у напрямку Потьомкине – Високопілля, яка не мала успіху. Українські війська продовжують рухатися до тимчасово окупованого Херсона.

Херсонщина – не єдиний напрямок, де росіяни пробували проводити атаки та наступати. Російські загарбники й далі продовжують наступ у Харківській області. Вони атакують як позиції українських захисників, так і завдають удару по цивільних об'єктах інфраструктури та мирних мешканцях. Атакували з різних напрямків, зокрема, й з сіл біля кордону з Росією. Але наші воїни наступ відбили та придушили. Ворог змушений був відходити.

Також пробував ворог наступати й на Бахмутському, Слов'янському та Сєвєродонецькому напрямках на Донбасі. Отримав знову ж таки гідну відсіч від Збройних Сил України. Наприклад, на Слов'янському напрямку противник зосередився на наступу в напрямку Довгенького та Долини. Були обстріли населених пунктів. Тривають бої в напрямку Довгеньке – Мазанівка. З авіації росіяни вдарили біля Дібровного.

Вночі були масові обстріли українських областей: дивіться відео