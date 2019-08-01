Ворожі медіа: у Зеленського прокоментували відновлення доступу до російських соцмереж

Новообрана українська влада не має наміру відновлювати користувачам в Україні вільний доступ до російських соціальних мереж, які були заборонені після анексії Криму та початку війни на Донбасі.

Російські соцмережі – це зброя Кремля, наголосив радник президента України та новообраний депутат Верховної Ради Микита Потураєв в коментарі "Радіо Свобода".

Важливо: Радник Зеленського пропонує перейменувати Росію

Є просто ворожі медіа, в тому числі і соціальні, які не можуть бути дозволені, тому що це зброя ворога. Ми просто не маємо дурниць робити, а маємо захищати наш інформаційний простір,

– наголосив Потураєв.

Напередодні в Раді національної безпеки та оборони України заявили, що не зніматимуть обмежень із російських соціальних мереж на території України. Навпаки – орган наполягає на санкціях.

Робота російських сервісів Mail.ru, "ВКонтакте", "Однокласники" та "Яндексу" заблокована в Україні з 16 травня 2017 року. Попри це, на початку 2019 року російська соціальна мережа "Вконтакте" утримувалася у ТОП-25 найбільш відвідуваних сайтів.

Що про це каже президент Зеленський?

Ще до другого туру президентських виборів тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський сказав, що платформ Facebook, Twitter і YouTube недостатньо. За його словами, перед забороною російських соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники" потрібно було надати людям інші майданчики для спілкування. За його словами, люди вже і так почали обходити заборону.