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      Ворожі медіа: у Зеленського прокоментували відновлення доступу до російських соцмереж

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      Санкції проти російських соцмереж в Україні мають бути збережені
      Санкції проти російських соцмереж в Україні мають бути збережені / Ілюстративне фото

      Новообрана українська влада не має наміру відновлювати користувачам в Україні вільний доступ до російських соціальних мереж, які були заборонені після анексії Криму та початку війни на Донбасі.

      Російські соцмережі – це зброя Кремля, наголосив радник президента України та новообраний депутат Верховної Ради Микита Потураєв в коментарі "Радіо Свобода".

      Важливо: Радник Зеленського пропонує перейменувати Росію

      Є просто ворожі медіа, в тому числі і соціальні, які не можуть бути дозволені, тому що це зброя ворога. Ми просто не маємо дурниць робити, а маємо захищати наш інформаційний простір,
      – наголосив Потураєв.

      Напередодні в Раді національної безпеки та оборони України заявили, що не зніматимуть обмежень із російських соціальних мереж на території України. Навпаки – орган наполягає на санкціях.

      Робота російських сервісів Mail.ru, "ВКонтакте", "Однокласники" та "Яндексу" заблокована в Україні з 16 травня 2017 року. Попри це, на початку 2019 року російська соціальна мережа "Вконтакте" утримувалася у ТОП-25 найбільш відвідуваних сайтів.

      Що про це каже президент Зеленський?

      Ще до другого туру президентських виборів тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський сказав, що платформ Facebook, Twitter і YouTube недостатньо. За його словами, перед забороною російських соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники" потрібно було надати людям інші майданчики для спілкування. За його словами, люди вже і так почали обходити заборону.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Соцмережі Заборона ВКонтакте Президент України Офіс Президента Санкції Україна – Росія Новини Росії
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