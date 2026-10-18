Удар по Чернігову: ворожий БпЛА поцілив у навчальний заклад

Російський безпілотник 18 жовтня влучив по території одного з навчальних закладів Чернігова. Унаслідок ворожої атаки травми легкого ступеня отримав охоронець.

Подробиці повідомив Дмитро Брижинський.

Що відомо про наслідки атаки?

Потерпілому працівнику надали необхідну медичну допомогу безпосередньо на місці інциденту. Після огляду медиками чоловік вирішив не їхати до лікарні та повністю відмовився від госпіталізації.

Перед цим надходила попередня інформація про рух баражуючих боєприпасів типу "Бандероль" та безпосередній приліт снарядів на територію міського освітнього закладу, після чого деталі події та наслідки атаки оперативно з'ясовували фахівці.

Де ще фіксували наслідки обстрілів?

18 жовтня російські війська атакували Маневичі на Волині, де спалахнула пожежа. Через це мешканців району Тридцятки закликали евакуюватися.

Начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух повідомив про влучання в енергетичний об'єкт у Кременці, який раніше вже зазнавав російських ударів. Також окупанти повторно атакували енергооб’єкт у Борсуківській громаді.

Крім того, на Черкащині уламки російського безпілотника пошкодили лінію електропередачі в Уманському районі. Ремонтні бригади оперативно відновили її роботу.