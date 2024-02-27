Ворожий дрон пролетів територією Молдови кількадесят кілометрів, – Сили оборони Півдня

Ввечері 26 лютого окупанти атакували Україну "Шахедами". Один з російських дронів пролетів територією Молдови кількадесят кілометрів.

Про це заявили в Силах оборони Півдня. Наголосили, що загарбники провокативно спрямували БпЛА за траєкторією з перетином українсько-молдовської ділянки кордону.

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Пролетів над Молдовою й увійшов у повітряний простір України

Українські військові зазначили, що маршрут одного з дронів агресор провокативно спрямував за траєкторією з перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області.

Дрон пролетів над територією сусідньої держави кількадесят кілометрів і знов увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений Силами протиповітряної оборони України,

– заявили в Силах оборони.

Також розповіли, що з вечора ворог вдався до чергової дронової атаки. Маневри ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" в операційній зоні Сил оборони Півдня тривали 2 години.

Згодом додалася і тактична авіація, яка з тимчасово окупованої Херсонщини здійснила пуск 2 керованих авіаційних ракет Х-59 в напрямку Кіровоградщини. Втім, ракети знищили на Дніпропетровщині. Окрім того, у Кіровоградській області знищено 4 "Шахеди".

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