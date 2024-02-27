Ворожий дрон пролетів територією Молдови кількадесят кілометрів, – Сили оборони Півдня
Ввечері 26 лютого окупанти атакували Україну "Шахедами". Один з російських дронів пролетів територією Молдови кількадесят кілометрів.
Про це заявили в Силах оборони Півдня. Наголосили, що загарбники провокативно спрямували БпЛА за траєкторією з перетином українсько-молдовської ділянки кордону.
До теми "Шахеди" вигулькнули від кордону з Молдовою: у низці областей була повітряна тривога
Пролетів над Молдовою й увійшов у повітряний простір України
Українські військові зазначили, що маршрут одного з дронів агресор провокативно спрямував за траєкторією з перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області.
Дрон пролетів над територією сусідньої держави кількадесят кілометрів і знов увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений Силами протиповітряної оборони України,
– заявили в Силах оборони.
Також розповіли, що з вечора ворог вдався до чергової дронової атаки. Маневри ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" в операційній зоні Сил оборони Півдня тривали 2 години.
Згодом додалася і тактична авіація, яка з тимчасово окупованої Херсонщини здійснила пуск 2 керованих авіаційних ракет Х-59 в напрямку Кіровоградщини. Втім, ракети знищили на Дніпропетровщині. Окрім того, у Кіровоградській області знищено 4 "Шахеди".
Що кажуть у Кишиневі
- У Кишиневі вже відреагували. Щоправда, Міністерство оборони спростувало інформацію про те, що БпЛА залетів з території Молдови.
- "Щодо ймовірного ризику потрапляння безпілотника на територію Республіки Молдова, повідомляємо, що жоден безпілотник, запущений Росією сьогодні ввечері в Україні, не перетинав Республіку Молдова", – заявили в оборонному відомстві.
- Також додали, українська сторона підтвердила, що "всі запущені до цього часу безпілотники" над Одеською областю були знищені або заглушені ППО.