Вибиті вікна і зруйновані стіни: який вигляд має поліклініка у Києві, яку обстріляв ворог

У День захисту дітей російські загарбники обстріляли Київ. Наша ППО збила всі ракети, однак уламки впали на будівлю дитячої поліклініки та прилеглі житлові будинки у Деснянському районі.

У КМВА поділилися кадрами зруйнованої поліклініки. Там нагадали, що окупанти своїми обстрілами забрали життя трьох людей.

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Що відомо про загиблих

На місці падіння уламків виявили тіла 3 загиблих, серед них 1 дитина. Також травмовано 10 осіб, серед яких 1 дитина.

В Дніпровському районі було зафіксовано падіння уламків ракети на 5-поверхову недіючу офісну будівлю, у внутрішньому дворі сталося загорання припаркованого автомобіля. Госпіталізовано 2 потерпілих,

– додали у КМВА.

За іншими адресами пожеж не було. Також в поліції Києва уточнили, що вночі у Деснянському районі загинула 11-річна дівчинка та її 34-річна мама.

Наслідки падіння уламків в Дніпровському районі / Фото КМВА

Обстріл Києва: головне

У ніч проти 1 червня російські окупаційні війська атакували Київ балістичними ракетами. У місті пролунало близько десяти вибухів. Як зазначив військовий журналіст Андрій Цаплієнко, ракети, ймовірно, були запущені з Брянщини.

У КМВА зазначили, що уламки ворожих об'єктів, які були збиті над Деснянським та Дніпровським районами столиці, також пошкодили житлові будинки, автомобілі та поліклініку в Деснянському районі. Зауважимо, що на момент ракетної атаки в поліклініці, ймовірно, було закрите укриття.

Мер столиці вже відреагував на це і заявив, що зранку 1 червня повідомив, що в поліклініку виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки, щоб на місці з'ясувати, чому не було доступу до укриття в поліклініці.