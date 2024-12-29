Помер 105-річний ветеран, який пережив напад на Перл-Гарбор

У США на 105-му році життя помер Воррен "Ред" Аптон. Він був ветераном Другої світової війни та найстаріший із тих, хто пережив атаку на Перл-Гарбор у 1941 році.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Associated Press. Його смерть настала вранці 25 грудня в лікарні в Лос-Гатос, штат Каліфорнія, після кількох днів боротьби з пневмонією.

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Останній із екіпажу USS Utah

Під час нападу на Перл-Гарбор Аптону було лише 22 роки, і він служив на борту лінкора USS Utah, одного із семи кораблів, які затонули того дня. Аптон був останнім живим членом екіпажу цього судна.

Він був дуже скромною людиною і ніколи не вважав себе героєм. Він казав, що справжні герої – це ті, хто не повернувся додому",

– поділилася голова організації "Сини та дочки тих, хто вижив у Перл-Гарборі" Кетлін Фарлі.

Вибір останнього притулку

Аптон вирішив, що не хоче бути похованим серед уламків USS Utah, де часто вшановують пам’ять тих, хто загинув на кораблі. Замість цього він побажав, щоб його поховали поруч із дружиною.

Мені пощастило врятуватися, і я більше туди не повернуся,

– казав він.

Атака на Перл-Гарбор: як це було

7 грудня 1941 року японські військово-повітряні сили несподівано атакували базу США в Перл-Гарборі, що призвело до загибелі 2 335 людей та значних втрат серед кораблів. Цей напад став ключовим фактором вступу Сполучених Штатів у Другу світову війну.

