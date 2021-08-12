Восьма Держдума готуватиме країну до війни, – російський журналіст

Президент Росії Володимир Путін робить різні зміни у Конституції. Хоча більша частина людей вважає, що він до кінця керуватиме державою, якась ротація все ж відбуватиметься.

Адже в Росії є "молода кров". Це люди, які ідуть в Думу для того, щоб її погіршити. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський журналіст Ігор Яковенко.

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Держдума 8-го скликання буде гіршою, ніж чинна

За його словами, восьма Держдума буде ще гіршою, ніж чинна. Адже туди ідуть агресивніші та істеричніші люди.

Це буде Дума, яка, принаймні морально, політично готуватиме Росію до війни. Це буде Дума війни,

– наголосив Яковенко.

Не обов'язково, що буде повномасштабна війна. Але морально та психологічно нові люди підштовхуватимуть Росію до збройної агресії.

"Молода кров" тиснутиме на керівництво Росії

Безумовно, "молода кров" підтримуватиме будь-які починання російського президента. Але водночас вона тиснутиме на керівництво, зокрема на очільника держави, щоб він був агресивнішим та жорсткішим.

У 2021 році про участь у виборах заявили тільки 22% опитаних росіян.

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