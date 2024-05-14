"Стає все гірше й гірше": страшні деталі про евакуацію з Вовчанська

Вовчанськ перебуває під постійними ворожими обстрілами. Вже кілька діб там триває евакуація населення, спільними зусиллями ДСНС, волонтерів і Нацполіції вдалося вивезти близько 7500 осіб у безпечніші місця.

На жаль, евакуацію стає проводити все складніше, адже російські обстріли беззупинні та фактично повністю зруйнували Вовчанськ. Детальніше про те, як на Харківщині рятують людей розповіла Андріана Кучер – ведуча 24 Каналу.

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Як проходить евакуація

Евакуація з прикордонних населених пунктів Харківщини триває. Складна ситуація насамперед у Вовчанську, куди намагаються зайти російські окупанти.

Разом із поліцейськими мені вдалося потрапити на процес евакуації. Справедливо буде сказати, що ситуація з кожним разом ставала все гіршою й гіршою. По місту багато прильотів та пожеж, навіть на під'їзді до Вовчанська горять ліси, людські оселі,

– розповіла Андріана Кучер.

Процес евакуації на сьогодні ускладнений та відбувається, на жаль, не з усіх районів Вовчанська. Зокрема, не проводять евакуацію з північних районів міста, у центральному районі процес утруднений.

Що відбувається в районі Вовчанська: дивіться на карті

"За можливості людей просять виходити ближче до виїзду з Вовчанська, навіть виходити з міста пішки. Тоді по дорозі людей підбирають поліцейські, волонтери, рятувальники. Бо у самому місті дуже небезпечно. Евакуації проходять блискавично, буквально 5 – 7 хвилин – забирають людей, тварин та швидко тікають з міста, бо росіяни гатять з усього, щільно працює артилерія", – повідомила ведуча 24 Каналу.

Окупанти продовжують використовувати керовані авіабомби та FPV-дрони.

Трагічні історії місцевих

Під час двох евакуацій, на яких була присутня наша журналістка, вдалося вивезти 4 людей. Однак трапилася й трагічна історія.

Отримали заявку великої на евакуацію з Вовчанська. Мовилося про сімох людей. Але в останній момент родина відмовилася від евакуації через те, що російський дрон влучив у їхній будинок. Він залетів у вікно, після чого розпочалася велика пожежа. Бабуся, яка там проживала, на превеликий жаль, загинула. Сім'я відмовилася від евакуації, поки не поховає бабусю,

– розповіла журналістка.

Родина вирішила зачекати, доки загасне пожежа, після чого буде можливість дістатися до тіла та провести поховальний процес, наскільки він у таких умовах можливий. Лише після цього вони планують евакуюватися з Вовчанська.

Додамо, що через постійні обстріли та дуже небезпечну ситуацію у місті, ні працівники ДСНС, ні пожежники вже не їздять на місця прильотів.

"На щастя, всі інші люди зголошуються на евакуацію. Так, деяким людям знадобилося на ухвалення цього рішення 4 дні, але станом на сьогодні, мабуть, немає людей, які б відмовлялися виїхати", – додала Андріана Кучер.

Росіяни знищують Вовчанськ, як раніше знищували Бахмут, Авдіївку та Часів Яр.

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