Росія потужно бомбить Вовчанськ та околиці: Синєгубов показав відео моторошних руйнувань

Відучора окупанти масовано обстрілюють Вовчанськ. Ворог гатить по місту та прилеглих селах з авіації та артилерії.

Росія розпочала контрнаступ 10 травня, прорвавши кордон на півночі Харківщини та завдавши авіадуарів по Вовчанському напрямку. З того часу цей район перебуває під безперервним вогнем.

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Бомбардування Вовчанська

Наразі з Вовчанської громади триває масова евакуація цивільного населення. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, по місту та околицях противник випустив щонайменше 20 керованих авіабомб. Крім того, ворог активно використовує РСЗВ, артилерію, БПЛА.

Так, зранку загарбники поцілили у приватний будинок у Вовчанську. На щастя, минулося без постраждалих.

О другій половині дня російська армія обстріляла приватний будинок у селі Вовчанські Хутори. Будівля спалахнула. Водночас в адміністративному центрі було поранено 64-річного чоловіка.

Також внаслідок обстрілів КАБами по будинкам у Вовчанській громаді загинули 50-річний та 48-річний цивільні чоловіки.

Синєгубов оприлюднив кадри приголомшливих руйнувань.

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