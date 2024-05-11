Росія потужно бомбить Вовчанськ та околиці: Синєгубов показав відео моторошних руйнувань
Джерело:Олег Синєгубов
Відучора окупанти масовано обстрілюють Вовчанськ. Ворог гатить по місту та прилеглих селах з авіації та артилерії.
Росія розпочала контрнаступ 10 травня, прорвавши кордон на півночі Харківщини та завдавши авіадуарів по Вовчанському напрямку. З того часу цей район перебуває під безперервним вогнем.
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Бомбардування Вовчанська
Наразі з Вовчанської громади триває масова евакуація цивільного населення. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, по місту та околицях противник випустив щонайменше 20 керованих авіабомб. Крім того, ворог активно використовує РСЗВ, артилерію, БПЛА.
Так, зранку загарбники поцілили у приватний будинок у Вовчанську. На щастя, минулося без постраждалих.
О другій половині дня російська армія обстріляла приватний будинок у селі Вовчанські Хутори. Будівля спалахнула. Водночас в адміністративному центрі було поранено 64-річного чоловіка.
Також внаслідок обстрілів КАБами по будинкам у Вовчанській громаді загинули 50-річний та 48-річний цивільні чоловіки.
Синєгубов оприлюднив кадри приголомшливих руйнувань.
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Що відбувається на Харківщині: останні новини
- 10 травня о 5 ранку окупанти прорвали кордон у районі Вовчанська. Вони зайшли до кількох населених пунктів.
- За словами Синєгубова, наразі активні бойові дії тривають у Стрілечій, Пильній, Борисівці, в районі Олійникового та Огірцевого на півночі області.
- Ворог використовує різну тактику. Десь – він атакує піхотою, а десь залучає танки. Чиновник наголосив, що росіяни штурмують малими групами.
- Президент Зеленський підтвердив, що Росія почала контрнаступ на Харківщині. Водночас він заявив, що військові знали про плани противника.
- Бійці кажуть: те, що відбувається на півночі Харківської області – демонстративні дії окупантів з метою посіяти паніку у населення, дестабілізувати ситуацію в регіоні, а також ввести в оману Сили оборони.
- Росіяни хочуть змусити українців перекинути сили на Харківщину з інших напрямків.