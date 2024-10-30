"Від міста залишилися лише руїни": прикордонники показали, який зараз має вигляд Вовчанськ

30 жовтня 2024, 11:57
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Автор: Ірина Марціяш

Джерело:

ДПСУ

Українські прикордонники поділилися новим відео з Вовчанська, що на Харківщині. На ньому можна побачити, який має вигляд місто після боїв та російських бомбардувань.

Відповідні кадри опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України. Це відео оприлюднили в середу, 30 жовтня.

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Який має вигляд Вовчанськ

"Прикордонники Краматорського загону показали, як зараз виглядає Вовчанськ", – ідеться у повідомленні.

За словами бійців, від міста залишилися лише руїни.

На кадрах видно масштабні руйнування. Повсюди розвалені будівлі та густий дим.

Який зараз має вигляд Вовчанськ: дивіться відео