"Від міста залишилися лише руїни": прикордонники показали, який зараз має вигляд Вовчанськ
30 жовтня 2024, 11:57Читать новость на русском
Джерело:ДПСУ
Українські прикордонники поділилися новим відео з Вовчанська, що на Харківщині. На ньому можна побачити, який має вигляд місто після боїв та російських бомбардувань.
Відповідні кадри опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України. Це відео оприлюднили в середу, 30 жовтня.
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Який має вигляд Вовчанськ
"Прикордонники Краматорського загону показали, як зараз виглядає Вовчанськ", – ідеться у повідомленні.
За словами бійців, від міста залишилися лише руїни.
На кадрах видно масштабні руйнування. Повсюди розвалені будівлі та густий дим.
Який зараз має вигляд Вовчанськ: дивіться відео