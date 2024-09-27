Чому так важливе звільнення Вовчанського агрегатного заводу від ворога: в ГУР дали пояснення

Звільнення агрегатного заводу у Вовчанську Харківської області звужує зону контролю окупантів. Крім того, це дає змогу Силам оборони створити плацдарм для подальшого наступу та остаточного звільнення всього міста.

Також це покращує логістику та полегшує виконання завдань. Про це розповів командир підрозділу "Стугна" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР Дмитро на псевдо "Лінукс" в інтерв'ю LIGA.net.

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Звільнення Вовчанського агрегатного заводу від окупантів

За його словами, різні підрозділи ЗСУ проводили розвідку боєм та заходили на територію заводу. Сам план і початок зачистки сформували тільки на початку вересня.

Вказується, що успіху вдалось досягти, тому що росіяни не виявили накопичення та підхід основних сил захисників. Бійці, які виконували завдання кілька тижнів, перебували у надзвичайно складних умовах з обмеженими ресурсами.

"Найбільша проблема для повного зачищення заводу – це підвали та бункери. Там супротивники могли тримати оборону", – розповів "Лінукс".

Він вважає, що за всю історію російсько-української війни навряд можна знайти подібні випадки захоплення об'єкта такої складності за такий короткий термін. Однією з головних проблем було обмежене використання артилерії.

"Близькість будівель і перебування наших і ворожих сил не дозволяла використовувати артилерію повною мірою через ризик дружнього вогню. Хоча росіян це ніяк не зупиняло, і вони били як по наших силах, так і по своїх", – розповів він.

Командир зазначив, що проблем додала також складна логістика і відрізаність річкою Вовча. Це унеможливило залучення бронетехніки.

"Левова частина тягаря впала на плечі наших піхотних підрозділів, які самі затягували вибухівку і "розбирали" будівлі, в яких знаходились вороги", – зазначив "Лінукс".