У Вовчанську росіяни атакували авто поліцейських, коли ті їхали рятувати цивільних: відео удару

Окупанти вкотре скоїли воєнний злочин, обстрілявши авто з поліцейськими під час евакуації мирного населення з Вовчанська. Унаслідок атаки загинув поліцейський, ще один правоохоронець отримав поранення.

Трагедія сталася у середу, 22 травня, під час евакуації мирних жителів Вовчанська. У поліції Харківщини повідомили, що під час атаки загинув Андрій Ладика.

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Окупанти обстріляли автівку з поліцейськими

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що у Вовчанську російські військові атакували автомобіль поліції з FPV-дрона під час евакуації. У цей момент в автівці перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних.

На жаль, внаслідок атаки загинув поліцейський, а його напарник – отримав серйозні поранення. Клименко наголосив, що ворожі безпілотники кружляють постійно, небезпека для евакуаційних груп поліції – стабільно висока, однак правоохоронці продовжують рятувати людей і вивозити їх з-під обстрілів.

Рятують попри ризики для власного життя та здоров'я. Цю самопожертву потрібно пам'ятати завжди,

– наголосив Клименко.

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На інцидент відреагував омбудсман Дмитро Лубінець. Він наголосив, що цей удар – тероризм у чистому вигляді. Уповноважений ВР з прав людини заявив, що транспорт поліції не може бути військовою ціллю відповідно до норм міжнародного права.

Транспорт поліції не може бути військовою ціллю відповідно до міжнародного права! Це автомобіль, який використовують у гуманітарних цілях: допомоги цивільному населенню. Навіть сплутати транспорт поліції із військовим – неможливо, оскільки він промаркований і позначений,

– заявив Лубінець.

Омбудсман додав, що Росія не вперше перешкоджає евакуації населення із зони бойових дій та окупованих територій. Ворог протягом 2 років повномасштабної війни обстрілює евакуаційний транспорт та навіть цілі колони.

"Люди гинуть, рятуючись від зла... Але зло наздоганяє! Цивілізований світ не має закривати на це очі! Потрібна реакція та конкретні кроки, щоб зупинити агресора!", – закликав омбудсман.

У поліції назвали ім'я загиблого

Як повідомили у поліції Харківської області, 22 травня у місті Вовчанськ Чугуївського району під час проведення евакуаційних заходів ворог переслідував та поцілив поліцейський службовий автомобіль "Duster" з FPV-дрона. В цей момент в автомобілі знаходились двоє працівників поліції.

Внаслідок обстрілу загинув 41-річний майор поліції Андрій Ладика. Він отримав несумісні з життям поранення. Його колега, старший лейтенант поліції, Дмитро Можаровський отримав тяжкі поранення.



Андрій Ладика загинув внаслідок російської атаки / Фото поліції Харківської області

У загиблого поліцейського залишилися дружина, донька, син та мати.

Поліція Харківщини висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого колеги. Завдячуємо поліцейському за вірність Присязі та служінню Українському народові. Спи спокійно, Герою. Назавжди в наших серцях. Назавжди в строю,

– висловили співчуття у поліції.



Поліцейський Андрій Ладика загинув під час евакуації цивільного населення / Фото поліції Харківської області

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Андрія Ладики. Вічна та світла пам'ять!