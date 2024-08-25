Спочатку їх було 40: у Вовчанську на заводі вже місяць заблокований ворожий підрозділ

Ситуація на Харківщині складна. Окупанти намагаються штурмувати на всіх активних ділянках фронту.

Речник оперативно-тактичного угруповання "Харків", полковник Віталій Саранцев розповів в ефірі телемарафону, що активними ділянками фронту є район міста Вовчанськ, прилеглі до нього населені пункти та напрямок Липці-Глибоке, де противник також намагається здійснювати штурмові дії.

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Що відомо про заблокованих росіян у Вовчанську

Речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" розповів, що на Харківщині немає масової здачі в полон. Такі випадки мають поодинокий характер.

Після початку Курської операції окупанти почали у певні дні частіше використовують FPV-дрони. В середньому окупанти за добу завдають безпілотниками від 30 до 40 ударів, в окремі дні – 50 – 60.

Подекуди росіяни для логістичних завдань використовують дрони. Зокрема, так відбувається на заблокованій ділянці, в районі Вовчанська, тобто на агрегатному заводі. Там, де вже декілька місяців заблокований підрозділ і вся логістика здійснюється саме з допомогою дронів,

– заявив речник.

За його словами, саме дронами окупантам доставляють воду, боєкомплект та медикаменти.

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Віталій Саранцев розповів, що з самого початку там було орієнтовно 40 російських загарбників. Там є втрати, є поранені лежачі, а є ті, які можуть воювати.

Точну цифру я вам зараз не можу назвати з певних міркувань... Вони (росіяни – 24 Канал) не виходять. Вони там фактично заблоковані. Вони обмежені у своїх діях: не можуть вийти, не можуть пересуватись ззовні,

– пояснив речник.

За його словами, зовнішня допомога, які їм надходить – виключно з допомогою дронів.

Яка ситуація у Вовчанську

Віталій Саранцев запевнив, що українські військові зупиняють спроби противника просунутись. Ворог зазнає втрат та відступає.

Щодо контратаки ЗСУ на Харківщині, то Україна частково покращує тактичне положення на певних локаціях. Проте речник пояснив, що про це повідомлять згодом.

У Вовчанську окупанти постійно переформовують штурмові групи, тому що вони зазнають великих втрат. Вони також залучають резерви, проводять внутрішню ротацію.

Також окупанти намагаються якомога краще підготуватись до проведення штурмових дій.