Він у полоні: росіянина, причетного до страти військових у Вовчанську, можуть судити в Україні

Російського військового, який причетний до страти українських захисників на Вовчанському агрегатному заводі, можуть судити в Україні. Нині окупант перебуває у полоні.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Він додав, що нині триває слідство та збір доказів.

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Окупанта, причетного до страти, можуть судити в Україні

Фільчаков повідомив, що окупанти влітку 2024 року стратили 4 українських військових на території заводу у Вовчанську за наказом російського командування. Нині слідчі фіксують усі наслідки цього злочину, збирають докази та проводять розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Приводом для початку розслідування стали допити військовополонених росіян, які зізналися у скоєному злочині. Ба більше, цей випадок є унікальним, адже росіянин, який причетний до страти військових ЗСУ, нині перебуває в українському полоні.

Звісно, розслідування таких злочинів має свої труднощі, особливо через бойові дії, що ускладнюють доступ до місця подій. Проте цей випадок є унікальним, оскільки особа, яка може стати підозрюваною у вказаному провадженні, також перебуває в українському полоні,

– розповів Фільчаков.

У прокуратурі додали, що цей випадок дозволяє не заочно засудити злочинця, а провести справедливий судовий процес і винести вирок з реальним виконанням покарання. У разі доведення вини підозрюваного він може бути засуджений в Україні до довічного позбавлення волі.